Kars'ta bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta yaklaşık 15 gündür karantinada bulunan Yalnızçam köyünde karantina kaldırıldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 15 gün önce karantinaya alınan Selim ilçesine bağlı Yalnızçam köyünde sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından karantina uygulamasına son verildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Yalnızçam Köyü'nde uygulanmakta olan karantina, kaldırılmıştır" denildi. - KARS