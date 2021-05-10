Kars'ta bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınan Yalınkaya köyündeki karantina kaldırıldı.

Kentte Kovid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alınan Merkez Yalınkaya köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte yaşam normale döndü.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Yalınkaya köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi. - KARS