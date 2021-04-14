Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla ilçeye bağlı Çamyazı köyünün bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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