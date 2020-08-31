Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde 5 Ağustos'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Kağızman ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

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