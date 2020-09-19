Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bulanık köyünde 29 ağustosta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köydeki uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 00:03 - Kaynak: AA
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