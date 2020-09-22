Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Kars 'ın Arpaçay ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.

Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

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