Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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