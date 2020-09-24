Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars merkeze bağlı Çerme köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Çerme köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
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