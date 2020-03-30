Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir mahalle ve 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika
Kars'ta bir mahalle ve 3 köy karantinaya alındı
7 saat önce
Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere bağlı 4 mahalle karantinaya alındı.
Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere bağlı 4 mahalle karantinaya alındı.
Konu ile ilgili Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Dağpınar beldesine bağlı Merkez mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen yerleşim birimlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti