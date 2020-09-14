Kars'ta bir mahalledeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Yalınçayır Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak halk sağlığının korunması amacıyla Yalınçayır Mahallesi'nde 1 Eylül'de karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler doğrultusunda mahallede uygulanan karantinanın kaldırıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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