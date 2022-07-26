Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı

26.07.2022 12:49
Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir şirket çalışanı, mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir şirket çalışanı, mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı.

İlçenin Türkiye- Ermenistan sınırındaki mayınlı sahada mayın temizliği yapan bir şirkette görevli yabancı uyruklu P.A'nın arazide çıkardığı bir mayın infilak etti.

P.A'nın yaralandığı patlama sebebiyle bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde elinden yaralandığı anlaşılan P. A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'da bir hastaneye sevk edildi.

Bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
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Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı Kars-Arpaçay arasından yol çalışmaları sürüyor Kars-Arpaçay arasından yol çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Ermenistan, Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı - Son Dakika
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