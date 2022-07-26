İlçenin Türkiye- Ermenistan sınırındaki mayınlı sahada mayın temizliği yapan bir şirkette görevli yabancı uyruklu P.A'nın arazide çıkardığı bir mayın infilak etti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.