Son Dakika Haberleri: Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi

37 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince aranan bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince aranan bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Kars- Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde mevkisinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolcularda A.G'nin valizinde 2800 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Sarıkamış, Jandarma, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:37:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]