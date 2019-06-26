Kars'ta bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi
37 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince aranan bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:00 Kaynak: AA
'ın Sarıkamış
ilçesinde jandarma ekiplerince aranan bir yolcu otobüsünde 2800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Kars- Erzurum
kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt
köyünde mevkisinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolcularda A.G'nin valizinde 2800 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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