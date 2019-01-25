Kars'ta Biri Genç Kız İki Kişi İntihar Etti
2 saat önce
Kars'ta birisi 17 yaşında kız olmak üzere iki kişi kendilerini iple tavana asarak intihar etti.
Kars
'ta birisi 17 yaşında kız olmak üzere iki kişi kendilerini iple tavana asarak intihar etti. Kars Merkez
Küçük Yusuf Köyünde 17 yaşındaki kız E.U. ile Digor
'da D.U. kendilerine ait evlerinde tavana bağladığı iple kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.
Girdikleri bunalım sonucu intihar ederek yaşamlarına son veren E.U.'nun cansız bedeni Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, D.U.'nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Öte yandan her iki intihar olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KARS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti
Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü
Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor
Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü