Son Dakika Haberleri: Kars'ta Biri Genç Kız İki Kişi İntihar Etti

Kars'ta Biri Genç Kız İki Kişi İntihar Etti

2 saat önce

Kars'ta birisi 17 yaşında kız olmak üzere iki kişi kendilerini iple tavana asarak intihar etti.

Kars'ta Biri Genç Kız İki Kişi İntihar Etti, System.String[]
Kars'ta birisi 17 yaşında kız olmak üzere iki kişi kendilerini iple tavana asarak intihar etti.

Kars Merkez Küçük Yusuf Köyünde 17 yaşındaki kız E.U. ile Digor'da D.U. kendilerine ait evlerinde tavana bağladığı iple kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.

Girdikleri bunalım sonucu intihar ederek yaşamlarına son veren E.U.'nun cansız bedeni Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, D.U.'nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan her iki intihar olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Digor, Kars, 3. Sayfa
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