Kars'ta bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İlçede yaşayan Ahmet Yıldız, Acısu bölgesinin ormanlık alanında bulduğu bitkin haldeki uçamayan baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Ahmet Yıldız, yaban hayatına karşı herkesin duyarlı davranmasını istedi.
Tedavisine başlanan baykuş, iyileştikten sonra bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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