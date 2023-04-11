Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü - Son Dakika
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Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü

11.04.2023 13:04
Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.

Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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