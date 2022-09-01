Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendi

01.09.2022 10:07
Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendi

Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendiKARS Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' havadan görüntülendi.

Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendi

KARS Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' havadan görüntülendi. Çölün ortasındaki 'vaha' görenleri mest etti.

Kars'ın Selim ilçesinde 54 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen tarihi 'Benliahmet Tren İstasyonu her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi. Hem de kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

Bozkırın ortasındaki vaha fotoğraflamak üzere bölgeye gelen fotoğraf sanatçısı Adem Alp, "1969 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait bir tren istasyonu, Selim ovasının ortasında adeta ağaçlandırılmış bir istasyon, tarihi yapılarıyla içerisinde bulunduruyor. Buranın bir başka özelliği ovanın ortasında çam ağaçlarıyla sarılı bir tren istasyonu geçmişten günümüze kadar gelen bir güzelliğe sahip" dedi. Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon adeta görsel şölen sunuyor.

Benli Ahmet Tren İstasyonu Bakü-Tiflis Kars Demiryolu ve Doğu Ekspresi tren hattı olarak demiryolu ulaşımına da önemli katkı sağlıyor.

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta bozkırın ortasındaki 'vaha' böyle görüntülendi - Son Dakika

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