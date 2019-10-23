Son Dakika Haberleri: Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
Son Dakika Güncel Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

22 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince, terör örgütüne yönelik ilçe kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Aramada, teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile çeşitli mühimmat bulundu.

El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgede, güvenlik güçlerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla operasyonları sürüyor.

Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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