Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
1 saat önce
Kars'ta vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış top mermisi jandarma ekiplerince imha edildi.
Kars Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:38 Kaynak: AA
'ta vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış top mermisi jandarma ekiplerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Kars merkeze bağlı Akbaba köyünde vatandaşlar patlamamış tahrip top mermisi buldu.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan bölgede, top mermisi Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi.
Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi