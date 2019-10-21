Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ekim'de Akçay köyünde bir vatandaşa ait ahırda çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, suçta kullanılan kamyonetle Iğdır'da, bir şüpheli de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin çalınan hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.