Son Dakika Haberleri: Kars'ta Buzda Kayıp Düşen Kişi Öldü

Kars'ta Buzda Kayıp Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzda kayıp kafasını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta Buzda Kayıp Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzda kayıp kafasını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde oturan Nazir Aygün (86) evinin önünde oluşan buz yüzünden kayarak düştü.

Başını zemine çarparak ağır yaralanan Aygün, ailesince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aygün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekipleri de Aygün'ün evine gelerek düştüğü alanda inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:42 Kaynak: AA

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