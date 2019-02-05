Kars'ta Buzda Kayıp Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzda kayıp kafasını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde buzda kayıp kafasını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mescitli köyünde oturan Nazir Aygün (86) evinin önünde oluşan buz yüzünden kayarak düştü.
Başını zemine çarparak ağır yaralanan Aygün, ailesince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aygün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma
ekipleri de Aygün'ün evine gelerek düştüğü alanda inceleme yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:42 Kaynak: AA
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu