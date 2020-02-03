Kars'ta buzdan 'avizeler' oluştu - Son Dakika
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Kars'ta buzdan 'avizeler' oluştu

6 saat önce

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu hava, ağaçların buzla kaplanmasına neden oldu.

Kars'ta buzdan 'avizeler' oluştu, System.String[]

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu hava, ağaçların buzla kaplanmasına neden oldu. Çatılardan damlayan suların buza çevirdiği ağaçlar, avizeleri andırdı.

Sarıkamış Kayak Merkezi, son kar yağışının ardından kayak severlerle dolup taştı. Turizm otelleri tam dolulukla hizmet verirken, 7'den 70'e herkes Sarıkamış'ta kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayak merkezindeki doluluk oranı Sarıkamış ilçe merkezindeki esnafların da yüzünü güldürdü. Alış veriş ve yemek ihtiyaçları için ilçeye gelenler, gönüllerince gezip hatıra fotoğrafları çektirdi.

İlçede en dikkat çeken detay ise çatı saçaklarından sızan suların ağaçlarda oluşturduğu buz manzaraları oldu. Avizeyi andıran buzları gören ziyaretçiler, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.

Emekli kayak hocası Behsat Türkseven de buz tutan ağacı hayranlıkla izlediğini belirtirken, Kar yağışının Sarıkamış'a çok yakıştığını ve kayak merkezlerini canlandırdığı için bunun bir nimet olduğunu kaydetti.


Kayak Merkezi, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
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