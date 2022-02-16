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KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR - Son Dakika

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

16.02.2022 10:01

KARS'ta yoğun kar yağışı ardından, soğuk havanın da etkisi ile kaldırımlarda oluşan yaklaşık 70 santim kalınlığındaki buzlar kazma, küreklerin yetersiz kaldığında kepçe yardımıyla kırılarak temizleniyor.

KARS'ta yoğun kar yağışı ardından, soğuk havanın da etkisi ile kaldırımlarda oluşan yaklaşık 70 santim kalınlığındaki buzlar kazma, küreklerin yetersiz kaldığında kepçe yardımıyla kırılarak temizleniyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars'ta, özellikle güneş görmeyen kaldırımlarda kalın buz tabakaları oluştu. Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Kars Belediyesinin karla mücadele ekipleri, buzları kazma ve küreklekle kırarak temizliyor. Kazmanın yetersiz kaldığı bölgelerde kepçeler devreye girip buzları parçalıyor. Çatı saçaklarındaki buzların erimisi ile özellikle gölgede kalan kaldırımlarda 70 santime varan buz tabakaların oluştuğunu söyleyen belediye yetkilileri, "Buzlar nedeniyle kaldırımlarda yürümek nerede ise imkansız hale geldi. Ekipler, gün boyu çalışıp kaldırımları temizliyor. Bazen kazmanın bile işlemediği yerlerde kepçeler devreye giriyor" diye konuştu.

Kaldırımlarda kırılan buzlar, yollara dökülerek erimesi sağlanıyor.

KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR
KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR
KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS'TA BUZLA KAPLI KALDIRIMLAR KAZMALARLA KIRILARAK TEMİZLENİYOR - Son Dakika
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