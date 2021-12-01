Kars'ta buzlanma nedeniyle şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tuncay Koçak idaresindeki 06 FN 901 plakalı otomobil, Arpaçay-Çıldır kara yolu Kütük Ev mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada araçta sıkışan sürücü Koçak ile Gülsenem Koçak, Ergin ve Nermin Gökçek çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, diğer sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.