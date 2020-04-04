Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı

KARS - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kars'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü için alınan kararın ardından 20 yaş altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim yaptı.

Kentin en kalabalık caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi, Atatürk Caddesi ve Haydar Aliyev Caddesi ile kentte bulunan parklar adeta sessizliğe bürünürken, alınan tedbirler sayesinde Karslıların kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü.

IÇ-