Kars'ta Cadde ve sokaklar levhalanacak - Son Dakika

Kars'ta cadde ve sokaklar hayata geçirilecek proje ile levhalanacak.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleri doğrultusunda Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) kapsamında kentte bulvar, cadde ve sokakların isim levhaları ve kapı numaraları levhalama işi ile ilgili olarak ihale süreci başlatıldı.

Belediye Başkanlığı'nca ihale süreci başlatılan proje kapsamında bulvar, cadde ve sokakların isim levhaları ve kapı numaraları levhalanarak daha düzenli hale getirilecek.

Belediye Başkanlığı'nca ihale süreci tamamlandıktan sonra lavhalama çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi. - KARS