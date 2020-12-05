Kars'ta caddeler boş kaldı - Son Dakika

Korona virüsle tedbirleri kapsamında önceki gün akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Kars'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Toplam 56 saat sürecek olan kısıtlamada, Kars polisi kentin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlarda kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldı.

Kentin en işlek caddelerinde sessizlik hüküm sürerken, caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile güvenlik görevlileri bulunuyor.

Öte yandan 56 saatlik kısıtlamaya evlerinde kalan Karslıların tam destek verdi. - KARS