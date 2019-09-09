Son Dakika Haberleri: Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu
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Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu

1 saat önce

Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu, System.String[]

Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Ardahan'a götürüldüğünü tespit etti.

Bu tespit üzerine Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde operasyon düzenleyen ekipler, Kars'tan çalınan 10 büyükbaş hayvanı buldu.

Hayvanlar jandarma tarafından Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyüne getirilerek sahiplerine teslim edildi.

Jandarmanın hayvanları çalan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Jandarma, Ardahan, Susuz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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