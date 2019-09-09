Son Dakika Haberleri: Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu
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Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu

1 saat önce

Kars'ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan'da bulundu.

Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu, System.String[]

Kars'ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan'da bulundu.


Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı İncilipınar Köyü'nde bir vatandaşa ait 10 adet büyükbaş hayvan çalındı. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanları aramaya başladı.


Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan hayvanların Ardahan'a bağlı Bayramoğlu Köyü'nde buldu. Jandarma bulunan hayvanları daha sonra sahibine teslim etti. - KARS

Jandarma, Ardahan, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
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