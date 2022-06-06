Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı - Son Dakika
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Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı

06.06.2022 10:12
Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı

Kars'ta çalışma ruhsatı bulunmayan 10 hurdacı kapatılırken, 4 hurdacıda bulunan 17 ton hurdaya el kondu.

Kars'ta çalışma ruhsatı bulunmayan 10 hurdacı kapatılırken, 4 hurdacıda bulunan 17 ton hurdaya el kondu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde meydana gelen İnşaattan ve Açıktan Hırsızlık rögar kapağı, elektrik kablosu, ikinci el eşya, hurda malzeme, ev ve bahçe kapısı gibi eşyalara yönelik suçlarıyla ilgili olarak, hurda niteliği taşıyan malzemeleri satın alan hurdacılara Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle koordineli denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde çalışma ruhsatı ve çevre şehircilik belgesi bulunmayan 10 iş yeri mühürlenirken, 4 iş yerinden toplamda 17 ton hurdaya, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 2022 yılının ilk 5 ayında il merkezinde meydana gelen açıktan hırsızlık suçuyla ilgili olarak 69 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikat yapıldı. - KARS

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Toplam 35 ayrı hırsızlığın şüphelisi 2 kişi yakalandı Toplam 35 ayrı hırsızlığın şüphelisi 2 kişi yakalandı Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı - Son Dakika
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