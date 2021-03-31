Kars'ta, cami minaresi ve eski yol sular altında kaldı

Kars Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte eski Çamçavuş köyü camisinin minaresi ve Çamçavuş-Kars karayolu yeniden sular altında kaldı.

Kars Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte eski Çamçavuş köyü camisinin minaresi ve Çamçavuş-Kars karayolu yeniden sular altında kaldı. Kars Barajı su tutmaya başlamasıyla birlikte uzun yıllar köylülerin kullandığı köy camisi ve köy yolu yeniden sular altında kalırken, cami minaresi ile köy yolu havadan görüntülendi. Kars'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölü Kars Çayı'nın eriyen kar ve yağan yağmurla birlikte taşarak Kars Barajı'na dökülmesiyle birlikte debisi yükselen baraj gölünde cami minaresi tekrar sular altında kalırken, ortaya da güzel görüntüler çıktı. Cami minaresi ve eski köy yolu havadan görüntülendi. - KARS

Baraj, Kars, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Kars'ta, cami minaresi ve eski yol sular altında kaldı - Son Dakika

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