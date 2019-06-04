Son Dakika Haberleri: Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
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Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü

1 saat önce

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Aslanhane köyündeki caminin minaresine sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü, System.String[]
Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Aslanhane köyündeki caminin minaresine sağanak sırasında yıldırım isabet etti.
Akyaka ilçesinde dün başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Aslanhane köyündeki caminin minaresine yıldırım düştü.
Yıldırım minarenin bir bölümünün yıkılmasına ve camide de hasar oluşmasına neden oldu.
Olayda, şans eseri yaralanan olmadı.
Köylülerden Hasan Turna, yıldırım isabet etmesiyle minaresi yıkılan camide de hasar meydana geldiğini söyledi.
Olayda yaralı ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Turna, "Camide kimse olmaması felaketi önledi. Minarenin yıkılmasıyla caminin kubbesinin de bir kısmı delindi, yetkililerden camimizin onarılmasını istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:15 Kaynak: AA
Akyaka, Kars, Güncel
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