Son Dakika Haberleri: Kars'ta Camilerde Kömür Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Kars'ta Camilerde Kömür Hırsızlığı: 1 Tutuklama

12 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve camilerden kömür çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Kars'ta Camilerde Kömür Hırsızlığı: 1 Tutuklama, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve camilerden kömür çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bazı camilerde kömür hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine çalışma yapan ekipler, başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı olan S.T'yi ve kendisine yardım eden S.K'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadelerininin ardından Sarıkamış Adliyesi'ne sevk edilen S.T "hırsızlık suçundan" tutuklanırken, S.K ise serbest bırakıldı.

İlçedeki farklı camilerde çalındığı belirlenen 12 çuval kömür ise cami yetkililerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

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