Kars'ta Camilerde Kömür Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve camilerden kömür çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve camilerden kömür çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bazı camilerde kömür hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar geldi.



İhbar üzerine çalışma yapan ekipler, başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı olan S.T'yi ve kendisine yardım eden S.K'yi yakaladı.



Emniyetteki ifadelerininin ardından Sarıkamış Adliyesi'ne sevk edilen S.T "hırsızlık suçundan" tutuklanırken, S.K ise serbest bırakıldı.



İlçedeki farklı camilerde çalındığı belirlenen 12 çuval kömür ise cami yetkililerine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti