Son Dakika Haberleri: Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
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Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı

1 saat önce

Kars'ta köy camisine yıldırım düştü.

Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı, System.String[]
Kars'ta köy camisine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği minare yıkıldı. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Aslanhane köyünde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmurdan köy camisi de etkilendi. Yıldırımın isabet ettiği köy camisinin minaresi yıkıldı. Camide hasar meydana gelirken, o saatlerde camide kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kars genelinde etkili olan sağanak yağmur ekili alanları da vurdu. Yağmur ile birlikte yağan dolu tarlalara zarar verdi. Kars'ta yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Akyaka, Kars, Güncel
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