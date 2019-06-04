Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
47 dakika önce
Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldıKARS - Kars'ta köy camisine yıldırım düştü.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
KARS - Kars'ta köy camisine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği minare yıkıldı.
Kars'ın Akyaka
ilçesine bağlı Aslanhane köyünde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmurdan köy camisi de etkilendi. Yıldırımın isabet ettiği köy camisinin minaresi yıkıldı. Camide hasar meydana gelirken, o saatlerde camide kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
Kars genelinde etkili olan sağanak yağmur ekili alanları da vurdu. Yağmur ile birlikte yağan dolu tarlalara zarar verdi. Kars'ta yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.
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