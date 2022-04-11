Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde canlı mühre ile kaçak keklik avlayan kişiye 5 bin 574 lira ceza kesildi.

Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Allahuekber Dağları Milli Parkı şefliği ekiplerinin Kalebaş köyü kırsalında yaptığı kontrollerde, canlı mühre ile kınalı keklik avlayan B.B tespit edildi.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari, 1400 lira da tazminat olmak üzere toplam 5 bin 574 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan kekliğe de el konuldu.