Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi

11.04.2022 13:53
Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde canlı mühre ile kaçak keklik avlayan kişiye 5 bin 574 lira ceza kesildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde canlı mühre ile kaçak keklik avlayan kişiye 5 bin 574 lira ceza kesildi.

Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Allahuekber Dağları Milli Parkı şefliği ekiplerinin Kalebaş köyü kırsalında yaptığı kontrollerde, canlı mühre ile kınalı keklik avlayan B.B tespit edildi.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari, 1400 lira da tazminat olmak üzere toplam 5 bin 574 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan kekliğe de el konuldu.

YORUMLAR
500
Trabzonsporlu Uğurcan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı Trabzonsporlu Uğurcan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı Yaralı Şahin tedavi altına alındı Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Allahuekber Dağları, Milli Parklar, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:59:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement