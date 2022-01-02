Kars'ın Arpaçay ilçesinde, çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı altında Kars istikametinden Arpaçay istikametine giden Muhammet Göktaş yönetimindeki 36 AU 043 plakalı otomobil, Akçalar köyü yakınlarında, karşı yönde seyreden Sedat Bayraktar yönetimindeki otomobille buzlu zeminde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Göktaş'ın kullandığı otomobil bir anda alev aldı. Çevreden geçen sürücülerin yardımıyla otomobildekiler kurtarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Göktaş ve Bayraktar ile otomobillerde bulunan Özkan, Ayfer Işık, Funda Kılınç, Ali Hamza Göktaş ve Efkan Terzi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Alev, alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.