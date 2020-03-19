Kars'ta çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Kars'ta çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki iki araç, binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki iki araç, binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Halk Caddesi'nde park halindeki otomobil ile minibüsün üzerine, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iki araçta hasar oluştu.

Çarşı içindeki bina sahiplerini çatı ve damlardaki karları temizlemesi konusunda uyaran belediye ekipleri, caddelerde biriken kar kütlelerini de kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıdı.

Öte yandan Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:04 Kaynak: AA

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