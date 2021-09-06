Üye Girişi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi - Son Dakika

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi

06.09.2021 10:39
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi, System.String[]

Kars'ta etkili olan kuraklık çiftçileri silajlık mısır ekimine başlattı.

Kars'ta etkili olan kuraklık çiftçileri silajlık mısır ekimine başlattı. Yaklaşık 20 gün sonra hasadı yapılacak olan silajlık mısırlar, kışın hayvan yemi olarak kullanılacak.

Kars'ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve tahıldan beklenen verimi alamayan çiftçiler, alternatif olarak silajlık mısıra yöneldi. Susuz'a bağlı Porsuklu köyünde yaşayan çiftçiler kuraklığın vurduğu tarlalara yemlik mısır silajı ekti.

Susuz Çayı'na koydukları motorlarla mısırlarını sulayan çiftçiler, mısır sılajı hasadını 20 gün sonra yapacaklarını belirttiler.

Kuraklıktan dolayı yemlik mısır silajı ektiklerini ifade eden Güven Şalbudak, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, BU yıl kuraklıktan dolayı tarlarımız olmadı. Bizde mecburen mısırlık silaj ektik. Kuraklık bizi de etkiledi. Mısırımızı da etkiledi. 2 su vermemiz gerekirken, 10 su verdik. Günlük bin lira mazot yakıyoruz. Bu bizim 2'inci ürünümüz, bunun yaklaşık 20 günü var. Bunu hayvan yemi olarak kullanıyoruz. silajlık, tanelik bizim burada yetişmiyor. Hava şartları kısıtlı olduğu için tane tutmuyor. Hayvan yemi olarak bunları kullanacağız" dedi.

Kuraklığın vurduğu Kars'ta alternatif hayvan yemi olarak yemlik mısır silajı ekimi çapan çiftçiler, yaklaşık 20 gün sonra hasat yapacak.

Susuz Çayı'na koydukları su motorları vasıtasıyla mısırlarını sulayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yiyeceğini mısır silajıyla karşılayacak. - KARS

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi
Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi

Mısır, Susuz, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor 10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 10:24 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü 10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi 10:11 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı 09:48 Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı 09:30 Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
09:59 Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti
09:55 Brezilya - Arjantin maçında Sağlık Gözetim Ajansı görevlisinin belinde silah olduğu iddiası gündem oldu
Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
10:47
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor         
10:29
Şehir dışından bile gelen var! Kulağının üstünde üçüncü bir boynuz çıkan keçiye ilgi büyük Şehir dışından bile gelen var! Kulağının üstünde üçüncü bir boynuz çıkan keçiye ilgi büyük         
10:19
Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti         
10:14
İsrail hapishanesinde 6 Filistinli mahkum, 10 metrelik tünel kazarak cezaevinden kaçtı İsrail hapishanesinde 6 Filistinli mahkum, 10 metrelik tünel kazarak cezaevinden kaçtı         
09:59
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:08:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement