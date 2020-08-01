Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi sürüyor - Son Dakika

Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi sürüyor. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor.

Kars'ta yaklaşık 15 gün önce başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor.

Otun bol olduğunu ifade eden çiftçiler, hayvanların kışlık ot stokunu da yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor. - KARS