Kars'ta çığ uyarısı - Son Dakika
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Kars'ta çığ uyarısı

16 dakika önce

Kars'ta çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

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Kars'ta çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, il için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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