Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle çabuk yayılan yangına müdahale eden görevliler 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Çamyazı köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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