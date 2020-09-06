Kars'ta çıkan yangında bir ev tamamen yandı - Son Dakika

Kars'ta çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken, 1 ev de kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saat 03.45'te Subatan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum Kars İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.

Olay yerine İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir başka eve de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri her iki yangına da aynı anda müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği evler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılan evlerden birisi tamamen yanarken, bir ev ise kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oldu. Cep telefonuyla çekilen görüntüde evleri yanan vatandaşların ağlama ve feryatları yürekleri dağladı.

Öte yandan, polis yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KARS