Son Dakika Haberleri: Kars'ta çıkan yangında yaralan kız çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta çıkan yangında yaralan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kars'ta çıkan yangında yaralan kız çocuğu hayatını kaybetti

7 saat önce

Kars'ta yanan soba devrildi.

Kars'ta çıkan yangında yaralan kız çocuğu hayatını kaybetti, System.String[]

Kars'ta yanan soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle büyüyen yangında yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre; Olay bugün sabah saat 07.30 sıralarında Merkeze bağlı Bayraktar Köyü'nde meydana geldi. Yanan soba bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sobanın devrilmesiyle çıkan yangında evde bulunan 2013 doğumlu B.D. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. B.D. yakınların yardımıyla evden çıkarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.D. ambulansa alarak Erzurum Bölge Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti.


Burada tedavi altına alınan B.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - KARS

Sabah, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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