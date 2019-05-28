Son Dakika Haberleri: Kars'ta cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta cinayet

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlağının kullanımı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kars'ta cinayet, System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlağının kullanımı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İlçeye bağlı Tomarlı köyünde akraba olan S.İ ile İ.İ. arasında hayvanlarının otlak alanının kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.İ. tartıştığı S.İ'ye tabancası ile başından vurdu.
Köylülerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede öldüğü anlaşılan S.İ'nin cesedi Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaçan zanlı İ.İ. ise jandarma ekiplerince silahı ile yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:12 Kaynak: AA
Arpaçay, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]