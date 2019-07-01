Kars'ta cinayet
1 saat önce
Kars'ta tartıştığı amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen kişi öldü.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:55 Kaynak: AA
'ta tartıştığı amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbaba köyünde oturan Çağlar A. ile amcasının oğlu İlyas A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Taraflar arasında çıkan kavgada Çağlar A'nın pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen İlyas A, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.
Gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlyas A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İlyas A'nın cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaçan zanlı Çağlar A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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