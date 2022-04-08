Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu

08.04.2022 22:27
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Carcı köyünde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanında toprak kayması meydana geldi.

Duvarı yıkılarak çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Besici Yaşar İnce, gürültüyü duyunca evin üzerine yıkıldığını düşündüklerini ve kaçtıklarını söyledi.

Dışarı çıktıklarında ahırın yıkıldığını fark ettiğini belirten İnce, 70-80 küçükbaş hayvanının toprak altında kaldığını anlattı.

İnce, mağdur olduğunu ve devlet yetkililerinden yardım beklediğini dile getirdi.

Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu

YORUMLAR
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Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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