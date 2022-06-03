Çöken toprak damın altında kalarak ölen anne ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

Kars'ta evlerinin toprak damının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu ölen anne ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Verimli köyünde dün Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatlarını kaybeden Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ın (8) cenazeleri, Harakani Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

Verimli Köyü Camisi'nde anne ve 2 oğlu için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Budak çiftinin olayda yaralanan 12 yaşındaki kızları Sibel Budak, cenazeler mezarlığa götürülürken "Annemi bırakın" diye ağlayarak cenaze nakil aracının arkasında koştu.

Törene, Songül Budak'ın eşi Osman Budak ve yakınlarının yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Verimli köyünde dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana gelmiş, anne Songül Budak, çocukları Bedirhan, Boran ve Sibel Budak toprak altında kalmıştı.

Yaralanan Sibel Budak'ın haber vermesiyle köylüler ve buraya gelen ekiplerce göçük altından çıkartılan anne ve iki oğlunun hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti.