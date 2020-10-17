Kars'ta Çolaklı köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çolaklı köyü karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çolaklı köyü Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açılmada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS