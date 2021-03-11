Kars'ta Covid-19 denetimleri - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Kentte "Kontrollü Normalleşme Dönemi", 'Dinamik Tematik Denetimler' kapsamında yaşam alanlarında denetim yapılıyor.

Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, kentte işyerlerini ziyaret ediyor, caddelerde vatandaşlara Covid-19 tedbirleri hakkında bilgi veriyor, vatandaşlardan maske, mesafe hijyen konularında hassasiyet göstermelerini istedi.

Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, halkın yoğun olduğu Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Harakani Külliyesi bölgesinde yaya olarak kontrollerini sürüyor. ekipler, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durması konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Kars'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS