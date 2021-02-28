Kars'ta Covid-19 sessizliği - Son Dakika

Kars'ta Covid-19 sessizliği

28.02.2021 10:10
Kars'ta Covid-19 sessizliği, System.String[]

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.

Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlar-temizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, Covid-19 vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor. - KARS

Kars'ta Covid-19 sessizliği
Kars'ta Covid-19 sessizliği
Kars'ta Covid-19 sessizliği

Koronavirüs, Cuma, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta Covid-19 sessizliği - Son Dakika


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Son Dakika

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