Kars'ta Cumhuriyet coşkusu

Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlerde protokol, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Konservatuar bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik dinletisi, Alparslan Anadolu Lisesi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet kutlamalarının resmi geçit töreni ise büyük alkış aldı. Törenlerde 3,5 yaşındaki Yavuz Selim Sertçelik'in protokol masasındaki Türk bayrağını sevip öpmesi görenleri duygulandırdı.

Bir UMKE görevlisi ise kalabalık arasında yolunu şaşıran kedi yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediyi omuzlarına alarak koruyan UMKE görevlisi, uzun süre kediyi okşadı. Bunu gören çocuklar, UMKE görevlisinden yere indirmesini istedikleri kediyi sevdi.